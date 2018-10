Autore:

Danilo Chissalè

DEBUTTO UFFICIALE Intermot 2018 è l’occasione propizia per mostrare al mondo degli appassionati delle due ruote le ultime nate in casa Moto Guzzi. Per le due new entry V85TT e V9 Bobber Sport non è una prima assoluta, solo qualche settimana fa sono state svelate in anteprima al popolo Guzzista in occasione del Moto Guzzi Open House 2018.

NUOVO COLORE E ACCESSORI La Adventure Touring, discendente del prototipo visto a EICMA 2017, si mostra a Intermot con una nuova livrea Blu Opaco, decisamente meno appariscente di quella bianco/gialla vista fino a oggi. La V85TT di Intermot è equipaggiata con un tris di valigie rigide proveniente dal catalogo accessori Moto Guzzi.

DNA CORSAIOLO Al fianco dell’attesissima V85 ci sarà l’edizione speciale della V9 Bobber, in allestimento sport. Il look si rifà alle moto che correvano sugli sterrati, impreziosito dalla solita cura del dettaglio tipica dell’Aquila di Mandello.