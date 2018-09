Autore:

Danilo Chissalè

DNA SPORTIVO In quel di Mandello sembrano aver ritrovato in un armadio, chiuso da troppo tempo, la sportività gloriosa dei tempi che furono. Tutto fa pensare ad un ritorno, almeno nell’immagine, ai fasti di un tempo e l’inedita V9 Bobber Sport che verrà presentata ufficialmente al Moto Guzzi Open House ne è la conferma.

NUOVA NELL’APPARENZA La V9 Bobber Sport affiancherà a listino la V9 Bobber e la V9 Roamer. Da queste prende la base meccanica, caratterizzata dal classico bicilindrico a V in posizione trasversale da 850 cc da 55 cv e 62 Nm di coppia, dal telaio a doppia culla scomponibile in tubi d’acciaio e, ovviamente, dalla trasmissione a cardano. Dunque, cosa c’è di nuovo? Non si sa troppo, Moto Guzzi si tiene le informazioni più succose per la presentazione in programma questo weekend a Mandello del Lario, contestualmente a quella della V85 TT, altra grande novità di Guzzi, quello che si evince dall’unica foto concessa alla stampa è che la V9 Sport avrà un bel paio di ammortizzatori Ohlins al posteriore, una livrea bicolore rame/nero dedicata, la sella in alcantara e un piccolo deflettore a circondare il faro anteriore. La forcella è quella della versione standard ma ci aspettiamo una taratura dell’idraulica più sostenuta per migliorare la comunicatività dell’anteriore. Probabile anche un design diverso degli scarichi per fornire alla V9 Bobber Sport una voce più grintosa, che la contraddistingua dal resto della famiglia