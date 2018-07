Autore:

Danilo Chissalè

APPUNTAMENTO FISSO Dopo la festa dei 15mila appassionati della scorsa edizione, lo stabilimento Moto Guzzi apre nuovamente le porte del mitico cancello rosso di via Parodi 57 a Mandello del Lario per ospitare il Moto Guzzi Open House 2018 nel weekend dal 7 al 9 settembre. Gli appassionati della Casa dell’Aquila troveranno un’atmosfera ricca di passione, musica dal vivo e la possibilità di fare una full immersion nella storia del marchio lariano.

IL PROGRAMMA La manifestazione inizierà venerdì 7 settembre alle 15:00, con l’apertura del Museo e dello Shop, mentre sabato 8 e domenica 9 sarà possibile visitare le linee di produzione Moto Guzzi, l’assemblaggio motori dove nascono i mitici bicilindrici, e la storica Galleria del Vento.

CUORE PULSANTE Il centro nevralgico della manifestazione sarà il Moto Guzzi Village, da qui partiranno i test ride che permetteranno di toccare con mano, gratuitamente, le abilità su strada delle novità di tutta la nuova gamma Moto Guzzi. Occhi puntati sulla V7 III Limited, l’ultima versione speciale della "settemezzo" di Mandello presentata durante il Wheels and Waves che, realizzata in soli 500 esemplari numerati, si distingue per il look eclettico e moderno.

DA NON DIMENTICARE Ovviamente sarà presente anche il merchandising, che permetterà agli appassionati di portare con se souvenir e gadget della Casa di Mandello per ricordare a lungo la piacevole esperienza. I moto Guzzi Open House 2018 saranno l’occasione perfetta per festeggiare The Clan, la community ufficiale Moto Guzzi, che ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 28 mila iscritti, ai quali sarà riservata una serie di privilegi tutti da scoprire.