Autore:

Danilo Chissalè

AI NASTRI DI PARTENZA Tutto pronto, o quasi, per l’arrivo della Classic Enduro Moto Guzzi V85, vera e propria rivelazione dello scorso EICMA. Gli ingredienti per un potenziale successo ci sono tutti: il fascino dell’aquila di Mandello del Lario, le linee da modern classic che tanto piacciono ai motociclisti di oggi e un rapporto qualità/prezzo che si prospetta davvero interessante. Arriverà nei concessionari a febbraio 2019, ecco come cambia la V85 definitiva rispetto al modello visto ad EICMA 2017.

NOME E COGNOME La prima differenza sta nel modo in cui si presenta: “Piacere, sono la Moto Guzzi V85TT”. Cosa significa quella doppia T finale? Certamente non Tourist Trophy, decisamente fuori luogo, bensì Tutto Terreno, a sottolineare la indole versatile della novità Moto Guzzi. La Guzzi ve lo ricorda posizionandolo in bella vista, proprio sui fianchetti laterali che seguono i due cilindri del motore.

CAPOFAMIGLIA Parlando di motore confermiamo le indiscrezioni che vi avevamo riportato ad inizio luglio, il bicilindrico a V di 90° da 853 cc erogherà 80 cv e 80 Nm a 3.400 giri/min. Il valore è ragguardevole e viene raggiunto grazie a valvole in titanio e al corpo farfallato da 52 mm, il tutto mantenendo la semplicità della distribuzione ad aste e bilancieri e due sole valvole per cilindro. Confermate anche le indiscrezioni che porteranno alla nascita di una vera e propria famiglia attorno al nuovo propulsore, partendo da una Naked più prestazionale della V7 che potremmo vedere già a novembre ad EICMA 2018. Abbandonato invece lo scarico racing visto lo scorso anno, sostituito da un terminale di forma ovale ben più educato e pronto alle severe normative Euro5.

RIMANE IL DUBBIO Uno dei particolari che ci aveva colpito di più della Moto Guzzi V85 ad EICMA era la raffinatezza della componentistica utilizzata, la concept in esposizione sfoggiava infatti pregiate sospenioni Ohlins e freni marchiati Brembo. Sul modello che andrà in produzione quest’ultimi verranno confermati mentre le Ohlins lasceranno il posto ad altre sospensioni (sempre regolabili) meno blasonate, forse in ottica di contenere il prezzo d’acquisto. Il dubbio però rimane… e se arrivasse una versione più raffinata?

TECNOLOGIA SEMPLICE Sicuramente i puristi del vintage avrebbero preferito la strumentazione a lancette, ma la V85TT, pur ispirandosi al passato, è un moto dei giorni nostri per motociclisti alla ricerca di informazioni, consumi (si prospettano molto bassi con autonomia attorno ai 400 km), riding mode e quant’altro potrà essere mostrato sul display digitale a colori. Confermata anche l’adozione del controllo di trazione, del cruise control e dei fari full LED.

STORICHE E NON Capitolo estetica. Rimane praticamente invariata rispetto al prototipo, confermati dunque il becco, la firma luminosa nel doppio faro anteriore, il paracoppa maggiorato e il telaio dipinto di rosso. Quest’ultimo sarà una costante per tutte le livree: confermata la colorazione bianca/gialla d’ispirazione dakariana, affiancata da un’altra su base rossa oltre che alle classiche monocromatiche.

DATA D’USCITA E PREZZO La versione definitiva sarà esposta ad EICMA 2018 ed arriverà nei concessionari a febbraio 2019, il prezzo non è stato ancora reso ufficiale, ma crediamo che basterà un assegno attorno agli 11.000 euro per mettersi nel box la nuova Moto Guzzi V85TT.