Autore:

Lorenzo Centenari

CONCEPT BIKE Guardare ma non guidare. Almeno per ora: tempo un anno, ed MV Agusta Superveloce 800 sarà una moto fatta e finita, pronta a colorare le strade di storia e fascino MV. Già, il prototipo che fa bella mostra di sé a Eicma 2018 è un intreccio di passato e presente che non può non provocare le farfalle nello stomaco, non almeno a tutti coloro che al marchio di Varese sono da tempo affezionati. Ma guardatela: sarà un amore di MV?

CORSI E RICORSI La carena in fibra di carbonio veste la MV Superveloce 800 come un tubino aderente, portando all'esterno ciò che si nasconde all'interno: il telaio e il motore. Cupolino di impostazione anni Settanta (la colorazione gialla del plexiglass, il vetro a protezione anche del gruppo ottico, un pregiato elemento poliellissoidale full LED bi-funzione), luce di posizione a LED integrata nel supporto strumentazione, codino sfuggente e leggero che consente lo switch da monoposto a biposto, il gruppo ottico posteriore a LED (ovviamente) di forma circolare a LED. Wow.

F3 STYLE Ciclistica e impianto frenante sono di derivazione MV Agusta F3 800, idem il motore (il 3 cilindri MV da 798 cc), in predicato tuttavia di essere completamente rimappato, quindi (con ogni probabilità) di ricevere un significativo incremento di potenza rispetto ai 148 cv della F3. Interamente riprogettato è invece l’intero impianto di scarico (schema 3 in 1 in 3): i silenziatori asimmetrici (due sul lato destro, uno sul lato sinistro), ecco un altro omaggio all'heritage MV Agusta.

IN LISTA DI ATTESA Di matrice F3 800 sono infine posizione in sella e quote di sella, manubrio e pedane (regolabili), sempre nel segno della massima ergonomia di guida, mentre un delizioso tocco di stile sono tappo del serbatoio e cinghia di cuoio a sostegno del serbatoio stesso. MV Agusta Superveloce 800 entrerà in produzione in veste tecnica ed estetica definitiva nella seconda metà del 2019. Da qui ad allora, avrà già infranto molti cuori.