Autore:

Marco Congiu

PARIGI-MILANO Non, non è una nuova tratta della TAV, semplicemente è l’asse che idealmente porta dalla capitale francese al capoluogo lombardo il nuovo Peugeot Pulsion 125. Lo Urban GT del leone debutterà in grande stile a EICMA 2018, con specifiche tecniche che potrebbero portarlo ad essere una prima scelta per tutti coloro che fanno della mobilità urbana su due ruote il proprio credo. L’arrivo nelle concessionarie è previsto per la primavera 2019.

È DA CITTÀ Il nuovo Peugeot Pulsion 2018 ha una cilindrata di 125 cm3, con un motore capace di 14,6 CV di potenza. L’ago della bilancia si ferma prima dei 170 kg, fattore che dovrebbe garantire una buona agilità ma altrettanta robustezza. Il serbatoio è di 12 litri, mentre l’interasse è di 1435 mm. Gli pneumatici, infine, sono da 14”. Due le versioni tra le quali sceglierei: Allure, che porta in dote parabrezza regolabile e supporto bauletto, oppure RS con manubrio naked, parabrezza regolabile fumé più basso e una caratterizzazione estetica esclusiva.

SOLUZIONI INTELLIGENTI Il sottosella ha dimensioni interessanti, sapendo acogliere tranquillamente un integrale e un jet, ma la vera chicca portata al debutto a EICMA dal Peugeot Pulsion 125 è il sistema i-Connect capace, tramite l’app, di pianificare gli spostamenti, leggere le notifiche del nostro smartphone, gli SMS e le info sul traffico, il tutto dal display TFT. A ciò si aggiunge un sensore che capta le brusche decelerazioni, azionando in caso di necessità le quattro frecce. Troviamo in aggiunta la smart key, con cui si può aprire lo sportello del serbatoio, e la funzionalità find me, che aziona le luci del Pulsion per aiutarci a ritrovare il nostro scooter. L’ABS è offerto di serie.