Autore:

Danilo Chissalè

FUTURO A TRE VIE Al recente Mondial de l’Auto di Parigi Peugeot Motocycles ha presentato al pubblico i modelli che segneranno il rilancio del marchio, nella speranza di tornare ai fasti di un tempo. Il futuro percorrerà tre sentieri differenti ma tutti orientati alla mobilità urbana del domani. Gli sforzi si concentreranno su scooter di piccola e media cilindrata come il nuovo Pulsion 125, ma anche su moto per giovani e mobilità elettrica.

LA VIA VECCHIA Conscia dei detti popolari riguardo l’abbandonar la via vecchia per la nuova Peugeot continuerà a produrre scooter dal motore termico. Il modello simbolo del rilancio è il nuovo Pulsion 125: uno scooter Urban Gt altamente tecnologico e dalle finiture premium che contenderà i potenziali acquirenti a scooter del calibro del rinnovato Honda Forza 125, ma anche al mostro sacro SH. Il motore da 14,6 cv promette ottime prestazioni, mentre per quanto riguarda la capacità di carico ci sarà spazio per un casco jet e uno integrale. Il suo arrivo è previsto per la primavera del 2019 in 2 allestimenti: l’accessoriata Allure e la sportiva RS.

L’ECO FRIENDLY La seconda strada che il marchio del Leone Rampante imboccherà è quella della mobilità ecosostenibile. L’elettrico rappresenta, ad oggi, il futuro per la propulsione dei veicoli nei centri abitati e Peugeot ci si butterà a capofitto con due proposte: il best seller Ludix ad alimentazione a batterie e lo scooter a tre ruote E-Metropolis. Il primo avrà prestazioni da “cinquantino” con un’autonomia di circa 50 km, il secondo avrà prestazioni da scooter 300, autonomia nell’ordine dei 200 km e un caricabatterie a bordo in grado di ridurre i tempi di ricarica dell’80%.

MOTO PER GIOVANI Al centro dell’attenzione a Parigi c’erano loro, le concept P2X: due concept bike di piccola cilindrata pensate per i giovani motocilisti o per quelli di ritorno. Entrambe adottano linee retrò abbinate alla tecnologia di ultima generazione. Tutte le proposte del futuro Peugeot saranno presenti a EICMA 2018, se state valutando l’acquisto di uno scooter o volete una moto per vostro figlio appuntatevi il numero dello stand.