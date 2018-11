Autore:

Giulia Fermani

INTERVISTA HELD A Eicma 2018 Held presenta Satu 2in1, versione riveduta e corretta del guanto Satu già a catalogo. L'evoluzione del guanto in gore-tex più economico della famiglia Held si presenta in versione 2 in 1, adatta a tutte le stagioni. Ce lo spiega nel dettaglio Alex Vailly, Sales Manager Italy e France. Guarda il video dell'intervista.

GUANTO SATU Per cosa sta 2in1? Per 2 tecnologie in 1: lato impermeabile, 1 lato senza fodera. Oltre a questo il guanto Held Satu offre manicotto con chiusura regolabile in velcro, polso con chiusura regolabile in velcro, inserti in tessuto elastico sul dorso e pelle delle dita speciale ad alta sensibilità che permette di operare sugli smartphone. Per la sicurezza, invece, intervengono la protezione di dita e nocche, la base del pollice protetta con Teramid, il palmo rinforzato e gli inserti riflettenti.

Colore: nero

Taglie Uomo: 8-13

Taglie Donna: D-6, D-7, D-8

Prezzo: 149,95 euro