Autore:

Giulia Fermani

IN MOTO CON HELD Per i mototuristi, ma non solo, Held propone il nuovo completo Touring composto da giacca (Molto) e pantalone (Bene). Entrambi realizzati in materiale sintetico Heros-Tec 500D con fodera in Mesh traspirante e membrana fissa in Gore-Tex.

IL COMPLETO Impermeabile e antivento, è proprio la membrana in Gore-Tex a far sì che il completo sia adatto a ogni tipo di situazione atmosferica, insieme, naturalmente alle cerniere per la ventilazione d’aria presenti soprattutto sulla giacca. Sempre sulla giacca Molto, alla voce sicurezza rispondono le protezioni presenti su spalle e gomiti, il paraschiena certificato (opzionale) e gli inserti riflettenti. Disponibile nei colori nero-bianco, nero-giallo fluo e grigio-nero la giacca Held Molto è in vendita a 399,95 euro. I pantaloni Held Bene si caratterizzano per gli inserti elastici sul retro e sul fronte delle ginocchia, per quello posteriore antiscivolo e per le utili 4 tasche esterne. Lato sicurezza intervengono i parafianchi adattabili, una tasca per ospitare la protezione coccige, protezioni regolabili al ginocchio e inserti riflettenti. Disponibile in nero, il pantalone Bene è in vendita a 329,95 euro.



GIACCA HELD MOLTO

Taglie (Uomo) S-5XL

Taglie (Donna ) DS-D4XL