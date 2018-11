Autore:

Danilo Chissalè

COMUNICAZIONE INTEGRATA A Eicma 2018 Shoei mostra al pubblico italiano l'ultimo arrivato nella gamma caschi Touring: il GT-AIR II, presentato in anteprima mondiale a Intermot 2018. Il casco sostituisce il GT-AIR con una calotta completamente ridisegnata, studiata in galleria del vento, che garantisce una penetrazione aerodinamica più efficiente. L'altra grande novità è il dispositivo di comunicazione Bluetooth sapientemente integrato nella calotta, rimuovendo gli antiestetici moduli esterni della maggioranza degli interfoni sul mercato. Tutto ciò è reso possibile grazie allo sviluppo in collaborazione con SENA. La visiera formata in 3D (CNS-1) con il suo meccanismo ottimizzato offre un campo di visuale esteso ed una forma ottimale per una miglior chiusura ermetica. Il nuovo visierino interno parasole QSV-2 installato nel GT-Air II è stato allungato di 5 mm per ridurre la quantità di luce proveniente dalla parte inferiore ed eliminare qualsiasi disturbo legato a questo fenomeno. Il sistema di ritenzione in acciaio inossidabile e le imbottiture interne completamente removibili e lavabili assicurano a chi lo indossa il massimo comfort. Il nuovo Shoei GT-AIR II arriverà nei negozi a marzo 2019.

Taglie: XS-XXL