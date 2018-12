Autore:

Giulia Fermani

T.UR SCENDE IN PISTA Alla 76esima edizione di EICMA è stato presentato in anteprima mondiale T.ur, il nuovo brand di Tucano Urbano dedicato all’adventouring. Oggi T.ur scende al fianco del campione di rally Jacopo Cerutti per la stagione agonistica 2019. E si parte subito con la Dakar.

IL TESTER D'ECCEZIONE Jacopo Cerutti, Campione Italiano Motorally Assoluto e Classe 450 (vincitore di 8 gare su 8 nel 2017), 6° Assoluto Merzouga Rally in Marocco nel 2017, miglior pilota italiano al traguardo nella Dakar 2016, indosserà l'abbigliamento T.ur e aiuterà Tucano Urbano a migliorarlo riportando annotazioni sulla sua esperienza in gara.