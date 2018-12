Autore:

Giulia Fermani

NUOVO CATALOGO L’inverno ormai è alle porte e con l’inizio di dicembre inizierà presto anche il freddo vero, meglio farsi trovare preparati. Tucano Urbano per l’autunno-inverno 2018-2019 ha aggiunto al suo catalogo una nuova collezione di calzature. Sono 4 le nuove scarpe - sneaker, polacchine e stivaletti - per motociclisti da usare tutti i giorni, anche per ufficio e tempo libero.

4 SCARPE PER L'INVERNO I nuovi modelli a catalogo per Tucano Urbano sono Kent, il desert boot con suola in gomma in vendita a 129 euro nei colori dark sand e grigio, il polacchino stringato in pelle nera James (149 euro), la sneaker Marty (149 euro) e lo stivale biker con suola offroad Moon River. Quattro modelli diversi ma tutti realizzati in vera pelle con membrana 100% impermeabile e traspirante, protezione sui malleoli, dettagli rifrangenti e suola antiscivolo. Guarda la gallery.