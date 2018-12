Autore:

Danilo Chissalè

NON SOLO VALIGIE La stragrande maggioranza conosce Givi per i suoi prodotti pensati per il turimo, borse e valigie in primis, ma l'azienda italiana si è cimentata da tempo anche nella produzione di caschi sempre più validi a prezzi contenuti. L'ultimo arrivato è il nuovo integrale in tecnopolimeri 50.6 Stoccarda: il top di gamma per i caschi realizzati in questo materiale. Si propone al pubblico con un rapporto qualità prezzo interessante e una buona dotazione. Ecco le sue caratteristiche principali.

LOOK SPORTIVO A primo impatto si nota subito la grande sportività delle linee, associata alla disponibilità della calotta in doppia misura che contiene i pesi e le dimensioni, specialmente nelle taglie più piccole. Givi promette alti livelli di comfort per il suo 50.6 Stoccarda anche grazie a interni di qualità (anallergici e removibili) e al sistema di ventilazione che comprende tre prese d'aria e due estrattori posti sulla sommità della calotta. Completano la dotazione il visierino parasole regolabile e la predisposizione per la lente anti appannamento Pinlock Maxvision.

Taglie: XS-XXL

Prezzo: 139 euro Basic, 149 euro con grafica