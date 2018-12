Autore:

Lorenzo Centenari

ANSIA DA PRESTAZIONE Indecisi su cosa regalare a Natale? Comprensibile, dal momento che lo scarto dei doni è un momento tanto rapido, quanto emotivo, e in grado di influenzare in modo duraturo l'opinione che il destinatario possiede nei confronti del mittente. Un regalo indovinato, e il legame si rafforza. La scelta sbagliata, e la relazione (puff!) si incrina. Tra le miriadi di possibilità, prendete in considerazione anche l'idea di regalare un accessorio auto, oppure per la moto, oppure un videogame in tema corse che risvegli in lui (o in lei) lo spirito competitivo. In questo speciale, alcune proposte pescate dal mazzo. E nella maggioranza dei casi, da acquistare senza nemmeno uscire di casa. Con un semplice clic. Buona ricerca.