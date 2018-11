Autore:

Giulia Fermani

NUOVO GUANTO PER L'INVERNO Held: il catalogo per il 2019 si arricchisce del nuovo guanto Madoc. Pensato per la stagione fresca e per l’inverno, Held Madoc ha il dorso in tessuto elastico con inserti in pelle mentre il palmo è interamente realizzato in pelle nera. Pelle che sulle dita, è ad alta sensibilità per permettere di utilizzare lo smartphone con i guanti indossati. Impermeabile e antivento, Held Madoc offre una membrana traspirante in Gore-Tex e, lato sicurezza, intervengono paranocche in plastica rigida, palmo rinforzato e inserti riflettenti.

Taglie: 7 - 12

Prezzo: 99,95 euro