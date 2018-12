Autore:

Lorenzo Centenari

AUTO-GEOMETRIE Quando il problema è il volume, ma soprattutto la gestione dello spazio. Non tutti sono campioni di Tetris, e così la polacca KJust viene incontro anche ai comuni padri di famiglia con la soluzione che più comoda di così non si può. Borsoni da viaggio capienti, di design moderno, ma soprattutto delle dimensioni fatte apposta per il proprio bagagliaio. Una buona idea come regalo, no?

SPAZIO MENTALE Borse su misura per non sprecare, tra pavimento e cappelliera (oltre che tra le due sponde), nemmeno un centimetro cubo di spazio. Tutta questione di geometria: sfruttando il volume nella maniera più razionale, come per magia il vano bagagli acquista il 30% di capienza in più. Ovviamente è tutto l'opposto: siamo noi, generalmente, a sciupare 30 litri ogni 100. Ma l'effetto è proprio quello: trasformare una berlina in una wagon, una compatta in uno Sport utility di grandi dimensioni. E farsi un bagagliaio stile piazza d'armi.

TAILOR MADE Altre ragioni per le quali rivolgersi a KJust? Rapidità di stivaggio e sicurezza: anche sballottando l'auto da una curva all'altra, i borsoni su misura non si spostano nemmeno a pregarli. Per ordinarli, è sufficiente configurare il proprio modello sul sito web ufficiale, saldare il conto (prezzi dai 160 euro circa in su), infine attendere impazienti il proprio set di borse personalizzato. Preparare i bagagli non sarà mai stato tanto divertente.