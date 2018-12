Autore:

Danilo Chissalè

LANA PER IL FREDDO Sixs, dopo aver riscosso grande successo con alcuni capi realizzati in lana merinos, lancia la linea di abbigliamento Merinos Wool: capi tecnici che combinano le proprietà termoregolatrici della lana con la tecnologia antistatica della fibra di carbonio. Per il 2019 il girocollo TS2 si tinge di tre nuove tinte: grigio antracite, blu elettrico e grigio chiaro.

CARATTERISTICHE TS2 MERINOS è una maglia girocollo a maniche lunghe semplice e versatile in Carbon Merino Wool, ideale per l’utilizzo come intimo o strato intermedio. Lo strato di polipropilene a contatto con la pelle permette di evitare l’accumulo di sudore mentre la lana merinos (una delle fibre naturali dal più alto potenziale termoregolante) è stata opportunamente posizionata nello strato esterno, per fungere da barriera contro il freddo. Alto il livello di comfort grazie alla Seamless Technology che non prevede cuciture e al filo di carbonio che isola dall’elettricità statica causata dallo sfregamento dei tessuti.

Taglie: S-3XL

Prezzo: 79 euro