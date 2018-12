Autore:

Giulia Fermani

NOVITA' KAPPA PER LE 2 RUOTE La linea per moto e scooter Kappa Racer Range guadagna due nuove borse morbide, la RA318 e la RA319 -32 e 19 litri di capacità- e il nuovo sistema di chiusura MML “Morphing Metal Lock”.

COME FUNZIONA Realizzate in tessuto idrorepellente anti raggi UV, con fodera waterproof e disponibili in nero e grigio le borse RA318 e RA319 costano rispettivamente 129 e 84 euro. Per loro -e presto per il resto della gamma- Kappa ha messo a punto il sistema di chiusura MML “Morphing Metal Lock” che sfrutta una barra metallica cucita all’interno del bordo della borsa per facilitare la chiusura con le cinghie. Guarda la gallery.