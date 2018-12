Autore:

Lorenzo Centenari

A NATALE PUOI Che sia dato col cuore, ma soprattutto che sia utile. Per Natale ogni regalo vale, ma poiché ognuno di noi (o quasi), oltre che un po' bambino, è anche un automobilista, perché non pescare dal catalogo degli accessori auto e moto, e offrire in dono al proprio partner, al proprio familiare, al proprio amico per la pelle, quello strumento del quale a bordo sente sempre la mancanza? L'e-commerce spopola, ecco 10 idee a campione prese in prestito dall'universo Amazon, tra quelle più gettonate a dicembre 2018. Soglia di spesa entro i 100 euro.

1. OASSER COMPRESSORE ARIA PORTATILE Compatto e versatile, può essere utilizzato per gonfiare pneumatici n caso di emergenza ed è adatto per auto, moto ma anche biciclette, palloni da basket e altri prodotti gonfiabili. La batteria al litio incorporata si ricarica in 90 minuti, mentre il manometro digitale consente di preimpostare la pressione della ruota e controllarla in qualsiasi momento. E grazie alla torcia a LED, ricariche notturne come di giorno. 46,71 euro.

2. NAVIGATORE TOMTOM START 62 GPS Schermo resistivo da 6 pollici, mappe UE a vita con aggiornamenti gratuiti, in più 3 mesi gratis di avvisi aggiornati sulla posizione di Tutor e autovelox. Dulcis in fundo, l'indicatore di corsia avanzato: quando serve, TomTom Start evidenzia chiaramente la corretta corsia di guida. In offerta a 98,88 euro.

3. CTEK XS 0.8 MANTENITORE DI CARICA AUTOMATICO Per il mantenimento della carica di batterie da moto o altri batterie di veicoli di piccole dimensioni: 12 Volt, 0.8 Ampere, Presa Europea. Connessione ed uso estremamente semplici, anti scintille e anti cortocircuito. CTEK XS 0.8 non teme il freddo: è sviluppato e collaudato per uso anche in condizioni estreme. 48,78 euro.

4. NOCO GENIUS BOOST PLUS GB40, AVVIATORE DI EMERGENZA AUTOMATICO Batteria al litio, compatto ma potente, tarato a 1.000 Ampere e dalla capacità di 20 accensioni con una singola carica. Design ultrasicuro e a prova di errore, con tecnologia antiscintilla e protezione contro l'inversione di polarità. Una torcia a LED da 100 lumen con 7 modalità d'illuminazione (tra cui SOS e luce stroboscopica d'emergenza) neutralizza il problema del buio, mentre in viaggio può ricaricare agevolmente i proprio device personali, come smartphone (fino a 4 ricariche), tablet e smartwatch. Per auto, ma anche barche, camion, tosaerba. In offerta a 97,70 euro.

5. LENBEST TRAVEL SNACK & PLAY TRAY Vassoio da viaggio per auto da bimbo, la cui scheda principale può essere normalmente utilizzata come seggiolino, il vassoio come esclusiva tavola da pranzo o da disegno, le tasche in rete elastica per riporre giocattoli, libri, ciucci, pannolini, etc. 24,99 euro.

6. MEGUIAR'S 73038 CERA SPRAY ULTIMATE QUIK WAX CON ANTI-ACQUA Si applica come un pulitore e intensifica il colore e la brillantezza. Assicura una protezione di lunga durata dell'effetto idrorepellente grazie alla tecnologia ai polimeri idrofobi di Meguiar e può essere applicata ovunque, anche su superfici calde o alla luce diretta del sole. 11,52 euro.

7. MA-FRA CHARME KIT PER INTERNI IN PELLE Idratante, detergente, nutriente. Adatta per tutti gli interni in pelle e per mitigare i segni tipici dell'invecchiamento. 35,69 euro.

8. MOTO HELMETS VINTAGE TITAN URBAN CRUISER CASCO DEMI-JET RETRO MOTO VINTAGE Fodera antibatterica, parzialmente rimovibile e lavabile. Effetto di prevenzione degli odori, ottima tolleranza cutanea anche in caso di allergie. Grazie alla sua imbottitura, il casco si adatta in modo particolarmente confortevole alla forma della testa. 1.050 grammi di peso, è disponibile nelle taglie da XS a XL (53-62cm). Processo di fabbricazione 100% vegan: utilizzata solamente pelle artificiale. 74,99 euro.

9. TUCANO URBANO SET DILUVIO PLUS Completo giacca e pantaloni antipioggia di impermeabilità classe 1 e traspirabilità classe 3. Esterno in nylon leggero traspirante, antivento e impermeabile a elevata colonna d’acqua, trappola antiacqua sulla cerniera centrale (collo incluso), costruzione antiacqua con bottoni e zip. 61,66 euro.

10. HIHILL BORSE PER BAGAGLIAIO Tre compartimenti capienti per organizzare importanti attrezzature di emergenza, strumenti, generi alimentari, articoli sportivi, prodotti per la pulizia, giocattoli per animali domestici e per bambini, snack, elettronica, e chi più ne ha, più ne metta. Incluse anche 12 tasche laterali per riporre piccoli oggetti come telefoni cellulari, coperchi, chiavi, libri, tablet, mappe, etc. 25,99 euro.

A risentirci tra una settimana per le proposte last minute!