Autore:

Giulia Fermani

UN COMPLETO, QUATTRO STAGIONI Perché rinunciare alla comodità delle due ruote nei mesi più caldi e più freddi dell'anno? Per non fare la sauna durante le torride giornate estive e non prendersi malanni durante l'inverno Bering ha pensato a una soluzione a tre strati che si adatta a tutte le stagioni. Si tratta del completo giacca/pantalone Santiago. Segni particolari? Alta resistenza termica ed elevata traspirabilità.

SCHEDA TECNICA Realizzati in Fibretech 600D, un materiale molto leggero ma resistente alle abrasioni, la giacca e i pantaloni del completoSantiago (acquistabili anche separatamente) sono rinforzati con pannelli in pelle -su spalle e avambracci- e protezioni morbide su gomiti, spalle, anche e ginocchia. Alla dotazione di serie si aggiungono anche la membrana microforata BW2tech 500, antivento e idrorepellente e la fodera termica removibile con inserti in alluminio.

Prezzi: (giacca) 499,90 euro; (pantaloni) 499,90 euro

Colori: (giacca) nero e nero/grigio; (pantaloni) nero

Taglie: S - 4XL