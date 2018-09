Autore:

Giulia Fermani

AIRBAG ELETTRICO Ixon e In&motion presentano IX-Airbag U03: airbag elettronico, che si adatta per essere indossato sotto qualsiasi giacca da moto/scooter. Il gilet, che assicura rilevazione e gonfiaggio ultra rapidi in meno di 55 ms, sarà commercializzato, al prezzo di 399,99 euro, a partire da settembre 2018 in tutta Europa. Il prezzo comprende un hardware Ixon e un software In&motion.

L'INCONTRO DA VALERI SPORT IX-Airbag U03 è stato messo alla prova da 500 tester, selezionati tra il pubblico, i giornalisti e i rivenditori che a partire dal maggio 2017 hanno macinato più di un milione di km in tutta Europa. L’”U03”, l’Universale di 3a generazione, si serve di sensori e algoritmi di bordo per misurare la posizione e il movimento del motociclista 1.000 volte al secondo, in modo da poter azionare l’airbag prima di un impatto. Il tutto, in meno di 55 millisecondi. Vincitore del premio CES Innovation Award 2017 a Las Vegas nella categoria “Tecnologie indossabili” IX-Airbag U03 sarà l'ospite d'onore dell'evento che si terrà al Valeri Sport il prossimo 16 Settembre. Stay tuned!