Autore:

Giulia Fermani

NUOVA VERSIONE DEL LIKE A Eicma 2018 Kymco non porterà solo veicoli elettrici ma anche una rinnovata gamma di veicoli a propulsione tradizionale. Tra questi c’è il Kymco Like S 125i.

SCHEDA TECNICA Versione sportiva del Kymco Like già a catalogo da un anno nelle cilindrate 50 cc, 125 cc e 150 cc, il nuovo Kymco Like sfoggia un nuovo faro anteriore rettangolare, una nuova griglia anteriore e protezione marmitta.

Peso: 120 kg a vuoto

Altezza sella: 79 cm