Autore:

Danilo Chissalè

DUE ANIME Il tursimo in moto ha due anime: quella versatile fatta di amanti dei panorami mozzafiato, apprezzabili ancor di più con un casco modulare in grado di far apprezzare ogni dettaglio del panorama o quella più sportiva fatta per gli amanti delle strade tortuose che vogliono godere fino all'ultima piega. Caberg le esalta entrambe con le due novità Levo e Drift evo: il primo è un modulare omologato P/J, il secondo un integrale dalle linee racing caratterizzato da alcuni accorgimenti che lo rendono adatto al moto turismo. Ce li racconta nel dettaglio Alessandro Belotti, Marketing&Communication Caberg.

IL MODULARE Grazie alla doppia dimensione di calotta, realizzata in fibre composite o in fibra di carbonio, il modulare Levo si adatta perfettamente a tutte le taglie. L'omologazione P/J permette di viaggiare in sicurezza anche quando la mentoniera è in posizione rialzata, mentre se si sceglie di viaggiare in versione "chiusa" l'ampia visiera, caratteristica del Levo, offre ben 82° di campo visivo verticale, ideale per tener d'occhio panorami e le strumentazioni sempre più ricche delle moto odierne. Quest'ultima è dotata di Pinlock Max Vision per evitare l'appannamento oltre di una visiera parasole interna regolabile. L'areazione è assicurata da due prese d'aria e due estrattori posti sulla calotta. Il comfort è un punto focale di Levo grazie a interni traspiranti sagomati per ospitare occhiali e interfoni, rigorosamente sfoderabili e lavabili.

Taglie: XS-XXL

Prezzo: da 389.99 euro

L'INTEGRALE Il casco integrale Drift Evo è strettamente derivato dall'esperienza di Caberg in pista con piloti del calibro di Massimo Roccoli, Campione Italiano SSP600, e ne riprende soluzioni tecniche dal sapore racing come lo spoiler posteriore per ridurre le turbolenze aerodinamiche. Realizzato in fibre composite o in fibra di carbonio anche il Dritf Evo, come l'apribile Levo, è disponibile in due misure calotta per coprire un'ampio range di taglie. La visiera è accoppiata ad una lente Pinlock Max Vision anti-fog che in collaborazione con il meccanismo che blocca la visiera a 5 mm dalla chiusura permette un flusso d'aria che evita l'appannamento. La ventilazione è garantita dalle prese d'aria su mentoniera e calotta oltre all'estrattore posteriore. Gli interni, sfoderabili e lavabili, possono alloggiare i dispositivi interfono presenti sul mercato.

Taglie: XS-XXl

Prezzo: da 319.99 euro