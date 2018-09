Autore:

Danilo Chissalè

NUOVI COLORI L’italiana Caberg introduce due nuove colorazioni al casco adventure apribile Tourmax Marathon. Le nuove livree esaltano ancor di più le linee grazie a motivi fatti di linee tese, gialle o antracite in base all’abbinamento cromatico scelto, con il nero opaco della calotta. Le taglie vanno dalla XS alla XL, con un prezzo consigliato al pubblico di 279,90 euro. Noi l’abbiamo utilizzato in sella alla Ducati Multistrada 950, ecco cosa ne pensiamo.

IL NOSTRO COMMENTO Casco modulare costruito interamente in Italia con doppia omologazione: come integrale e jet. Oltre al look riuscito, il Caberg Tourmax ha messo in mostra doti più concrete, come un interno comodo e curato e una buona silenziosità. Se la doppia omologazione permette di guidare con la mentoniera sollevata, senza rinunciare alla massima sicurezza quando invece la si chiude, il sistema DoubleVisorTech con visiera parasole integrata è di grande aiuto quando, nei lunghi viaggi, ci si trova ad affrontare condizioni meteo e di luce che variano in continuazione. E se la visierina scura interna è resistente ai graffi e facilmente regolabile anche indossando i guanti, di quella esterna va sottolineato sistema Pinlock a doppia lente, che scongiura il rischio di appannamento. Il Caberg Tourmax è inoltre predisposto per ospitare il sistema di comunicazione Just Speak Easy, dotato di profilo Bluetooth A2DP