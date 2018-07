Autore:

Danilo Chissalè

JET O INTEGRALE? Il casco Caberg Ghost è un jet realizzato con materiali leggeri e cura per il dettaglio, come dimostra la finitura della calotta con effetto arrugginito realizzato rigorosamente a mano dal marchio bergamasco. Oltre all'appariscente finitura, che non vi farà di certo passare inosservati, un'ulteriore peculiarità è il trasfromismo: con un semplice gesto, eseguibile con una sola mano, si può abbassare la visiera a forma di occhiale che aderisce al viso grazie alla spugna presente sul profilo inferiore della stessa, oltre ad una maschera che protegge il viso da agenti atmosferici e insetti e trasformare il Ghost Rusty in un casco integrale. Completano l'offerta la doppia lente pinlock antiappannamento e la visiera trattata antigraffio.

UN CASCO, 4 CONFIGURAZIONI Per finire, Ghost può essere utilizzato facilmente in 4 configurazioni: con visiera, profilo inferiore visiera in spugna e maschera; con visiera ma senza profilo inferiore in spugna con maschera, perfetta per i mesi più caldi; con visiera e profilo inferiore visiera in spugna ma senza maschera o solo con visiera.

Prezzo consigliato: 300 euro