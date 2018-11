Autore:

Luca Cereda

NOVITA' Piaggio presenta a Eicma 2018 lo scooter a tre ruote MP3 300 hpe: a detta della Casa, rappresenta la versione più agile e leggera di Piaggio MP3, equipaggiata con l'ultima evoluzione del monocilindrico da 300 cc a 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido e a iniezione elettronica.

IL CUORE Rispetto alla precedente versione di pari cilindrata, sul Piaggio MP3 hpe la potenza massima raggiunge 24,6 cv a 7750 giri, aumentando del 16%, mentre la coppia massima, pari a 24,5 Nm a 6500 giri, è cresciuta del 9%. I cambiamenti? Una nuova testata e un pistone rivisto nell’architettura hanno prodotto una camera di combustione più efficiente. Sul nuovo MP3 anche la trasmissione è stata rivista, adottando una nuova cinghia per il variatore automatico di velocità CVT.

PARLA AL TELEFONO E' anche il primo MP3 dalla guida connessa. Nella versione Sport - contraddistinta da finiture nero opaco, molle degli ammortizzatori anteriori e posteriori verniciate in rosso, cuciture a contrasto della sella, dischi freno anteriori con profilo a margherita e pedana con inserti in alluminio – è di serie la piattaforma multimediale PIAGGIO MIA, che consente di connettere lo smartphone al sistema elettronico di bordo trasformandolo in un piccolo computer capace di visualizzare simultaneamente tachimetro, contagiri, ma anche potenza e coppia del motore istantaneamente erogate, accelerazione longitudinale, grado di inclinazione raggiunto in piega, consumo di carburante istantaneo e medio, velocità media e voltaggio batteria e altro. Dallo smartphone collegato al PIAGGIO MIA è inoltre possibile visualizzare mappe e percorsi e individuare, per esempio, distributori di benzina e punti di assistenza.

COMPLETO Equipaggiato con il sistema ABS a tre canali, sviluppato in collaborazione con Continental e controllo di trazione ASR, l'MP3 hpe aggiunge alla lista delle tecnologie fari anteriori con DRL a LED e, per il comfort, può contare sul parabrezza integrato e su una sella con supporto lombare per il guidatore. Sotto la quale c'è un vano che può ospitare due caschi jet. Il prezzo? Verrà svelato più avanti, anche se ci aspettiamo una cifra intorno agli 8.000 euro.