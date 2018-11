Autore:

Giulia Fermani

I PROFESSIONISTI DI DOMANI A Eicma 2018 Officine Bergamaschi presenta il suo B Program in collaborazione con Opere Salesiane e Texa. Ma che cos'è davvero il progetto B Program? Sio tratta di un progetto per la formazione che si svolgerà all'interno degli istituiti scolastici e partirà quest'anno dai Salesiani di Roma dove si terrà uno speciale corso di formazione sulla diagnostica dei sistemi elettronici (dalle sospensioni attive agli ABS). Ci spiegano tutto in dettaglio Luigi Minen, Responsabile Commerciale Texa, e Roberto Brizi, Responsabile Nazionale Opere Salesiane in questa intervista live da Eicma 2018.