Autore:

Giulia Fermani

TANTI PRODOTTI PER LA MOTO La produzione di cruscotti della taiwanese Koso, distribuita in Italia da Bergamaschi, comprende 5 linee, Plug and Play, Unlimit, OEM, Race e Classical. A queste linee principali sono affiancati una serie di accessori di supporto. A catalogo segnaliamo tre prodotti “Unlimit”, tutti multifunzione e funzionanti con alimentazione 12 Volt: XR-01S e D1-OLED, entrambi con fissaggio a manubrio, e il tachimetro analogico/digitale “Gp Style” RX1N.

TRE ASSAGGI RX1N, comaptibile con moltissime moto (2 o 4 tempi, da 1 a 4 cilindri) presenta un contagiri analogico con ago illuminato sufondo bianco o blu leggibile con qualunque condizione di luce e un secondo display digitale. Qui, sono segnalate le diverse impostazioni da impostare per ottenere il miglior rendimento del veicolo. Prezzo: 364 euro. D1-OLED, dotato, come suggerisce il nome di uno schermo OLED, è compatto, sottile e waterproof. Un interruttore esterno (in dotazione) permette di scorrere le numerose schermate e vedere chiaramente ogni dato da qualsiasi angolazione. Prezzo: 456 euro. XR-01S, è il tachimetro super compattodi Koso con display LCD. Tra le varie funzioni c'è il contatore della manutenzione per il cambio dell’olio, due letture timing parziali e la funzione orologio. Perfetto per moto e scooter costa 188 euro.