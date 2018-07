Autore:

Danilo Chissalè

SGRAAT! Non c’è suono più bello di quello prodotto dallo strusciare della saponetta, o slider per gli amanti dei tecnicismi, sull’asfalto per gli amanti della pista. Oxfrod, marchio inglese distribuito in Italia da Bergamaschi, ha dato un tocco di personalità in più con grafiche dissacranti o celebrative a questo accessorio spesso lasciato al caso. Un indicatore di usura è presente sulla superficie del protettore: attraverso l’apparizione di piccoli fori indica al pilota quando è il momento di sostituirlo. Il prezzo al pubblico per la coppia è di 43,90 euro, escluso il modello Rok Drop che costa 47,50. Voi avete già scelto quella che preferite?