Autore:

Marco Congiu

CHE SORPRESA Tutti gi appassionati di auto che si rispettino almeno una volta da bambini hanno guidato una macchina radiocomandata. In questo video, però, Nissan pensa davvero in grande. La casa giapponese ha deciso di realizzare un'esemplare in scala 1:1 della sua stratosferica GT-R, dotandola di radiocomando. Come, come dite? Vi sembra inverosimile? Date uno sguardo qui sotto...

LA GIOIA NEGLI OCCHI Gabriele, il bambino di 8 anni protagonista del video, è allibito nel vedere che l'auto risponde ai suoi comandi, lanciandosi in accelerazioni da brivido e burnout continui. La gioia si spegne leggermente quando dall'auto scende Vitantonio Liuzzi, ex pilota di Formula 1 e campione del mondo di kart. Sorpresa, comunque, riuscita al 100%!