Giulia Fermani

INTERVISTA TCX Come coniugare confort e sicurezza in uno stivale da moto? TCX presenta in anteprima mondiale a Eicma 2018 la risposta a questo interrogativo, il nuovo stivale touring Clima Surround Gore-Tex. Al fianco dello stivale da turismo Clima Gore-Tex Surround, ci sono anche lo stivale da turismo con zeppa interna dedicato al il pubblico femminile Lady Tourer Gore-Tex e la nuova sneakers della line 24/7 con membrana Gore-Tex Mood Goretex.

SISTEMA GORE-TEX SURROUND Il cavallo di battaglia dello stivale Clima Surround è proprio la tecnologia Gore-Tex Surround. Si tratta di una tecnologia innovativa che prevede una suola a due strati, con una speciale griglia di ventilazione che permette la fuoriuscita dell'aria e del calore. C'è poi un plantare termoplastico integrato nella suola che garantisce rigidità trasversale, in linea con le richieste della normativa moto. Il punto di forza di Clima Surround GORE-TEX, prodotto top di gamma touring 2019, è la fruibilità all season: la tecnologia surround unita alla tomaia in cordura e alla membrana GORE-TEX favorisce il confort climatico dai 5 ai 35 ° C. Ce ne parla Alessia Capodicasa, Responsabile Marketing e PR di TCX. Guarda il video.