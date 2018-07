Autore:

Danilo Chissalè

TCX VIBE AIR Il Vibe Air è lo stivaletto sportivo proveniente dalla linea Performance di TCX pensato per chi la moto la utilizza tutti i giorni. Ideato con materiali in grado di garantire comfort e protezione anche in caso di uso prolungato come il tessuto Air Tech traspirate utilizzato per la tomaia, la pelle pelle suede con inserti reflex, in microfibra opaca; il tutto arricchito da micro iniezioni colorate che conferiscono un look sportivo allo stivale. Quest’ultime sono presenti sia nella banda in Velcro che aiuta la chiusura – basata su un sistema a lacci con passanti a scorrimento veloce – sia sulla parte laterale esterna per rinforzare la protezione malleolo. La sicurezza di questa calzatura è Certificata secondo i criteri della normativa EN 13634:2015.

Prezzo al Pubblico: 149,99€