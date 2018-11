Autore:

Lorenzo Centenari

NON C'È VERSO Chi in sella alla sua bimba guida in modo ortodosso, e chi invece intende la moto in modo diverso, un po' perverso, cioè di traverso. Non tergiverso, ecco a Eicma 2018 un'altra premiere Mondial: si chiama Fast Track ed è pensata proprio per le gare sui catini in terra battuta. Tanto che alla versione omologata per uso civile si affianca anche l'edizione che su strada non può affatto mettere le ruote, essendo preparata esclusivamente per le competizioni. Un breve video per conoscerla meglio.

FAST & FURIOUS Il design è certamente ricercato: ruote a raggi provviste di tasselli (meno profondi che non su moto da cross), strumentazione risolta con un singolo quadrante circolare, motore in bella vista e doppio scarico che corre sotto le cosce del pilota. Colpisce anche la trovata del faro anteriore asimettrico integrato nella tabella portanumero. E a proposito di propulsore: nuova Mondial Fast Track (in vendita da primavera 2019) esiste sia in formato 125 (15 kW), sia di cilindrata 300 (23 cv). Pronti a cavalcarla in controsterzo?