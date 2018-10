Autore:

Luca Cereda

CONTO ALLA ROVESCIA L'appuntamento dista ormai pochi giorni. EICMA ritorna dal 6 all'11 novembre 2018 con una nuova edizione del Salone del Ciclo e Motociclo di Milano, il maggior evento a due ruote su scala mondiale. Come sempre, le prime due giornate saranno riserate alla stampa e agli operatori. L'apertura al pubblico comincia giovedì 8 novembre, fino a domenica, con orari che vanno dalle 9.30 fino alle 18.30, ad eccezione del venerdì che prevede un'apertura serale e un orario prolungato fino alle 22.00.

QUANTO COSTA ENTRARE Passare dal web conviene. Se acquistati online, i biglietti per Eicma costano 19 euro (+1,5 euro di prevendita) anziché 23 euro (parliamo della tariffa intera). I biglietti ridotti si acquistano, invece, solo alle casse: 12 euro per i bambini da 9 a 13 anni, 15 euro per i ragazzi da 14 a 17 anni, 12 euro per gli Over 65. Tutti devono essere muniti di carta d'identità al momento dell'acquisto. Scontato anche il ticket di gruppo per scuole e motoclub (min. 20 persone), 14 euro a persona e l'ingresso serale del venerdì (12 euro).

CHI NON PAGA Eicma è gratis, tutti i giorni, per i bambini da 0 a 8 anni, per i visitatori con disabilità e i relativi accompagnatori. Venerdì 9 tutte le donne entrano senza pagare.

ESPOSITORI Come ogni anno saranno presenti tutti i marchi che gravitano intorno al mondo delle due ruote, dagli accessori alla componentistica, passando da chi espone abbigliamento e dai customizzatori. L'anima della fiera sono però i marchi motociclistici, anche stavolta schierati al gran completo. A proposito, cliccate qui per un assaggio delle novità di Eicma 2018 presentate da Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Harley Davidson, Husqvarna, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, Triumph e Yamaha.

COME ARRIVARE Per tutti i visitatori è possibile raggiungere Eicma in auto o moto, in treno, in metropolitana oppure attraverso il passante ferroviario. Cliccate i link per visualizzare tutte le indicazioni precise a seconda del mezzo scelto.