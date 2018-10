Autore:

Luca Cereda

COMMUTING Come ogni anno Eicma non sarà solo il salone delle moto ma anche degli scooter, un settore che con i tre ruote e gli elettrici – su tutti la Vespa elettrica appena andata in vendita – insieme a proposte fuori dal coro come Honda X-Adv, negli ultimi tempi ha accolto una ventata di aria nuova.

POKER FACE Novità scooter a Eicma 2018 certamente non mancheranno, sebbene risulti difficile scoprire le carte delle Case, al momento. Honda, ad esempio, porterà a Milano cinque novità. Non sappiamo, però, se una di queste sarà rivolta al mondo del commuting.

VIA DALLA CITTA' BMW, invece, sembra decisa ad allargare la famiglia del C 400 X (leggi la prova). Tempo fa erano circolate in rete delle immagini di brevetto di uno scooter che aveva tutta l'aria di essere un'evoluzione in chiave turistica o sportiva del “medio” dell'Elica. Per intenderci, un possibile C 400 Sport o, viste le dimensioni del parabrezza e lo spazio riservato al passeggero, un BMW C 400 GT. Aspettiamo ulteriori indizi.

MADE IN ITALY Ha in serbo un paio di novità anche il gruppo Piaggio: una marchiata Piaggio, l'altra Vespa. Ipotizzare già oggi una possibile evoluzione della Vespa Elettrica – appena entrata in produzione - è un azzardo, ma non impossibile. Per il resto, non si esclude nemmeno che da Pontedera possa arrivare una variazione sul tema tre ruote.

TAIWAN E Kymco? L'avevamo lasciata a Eicma 2017 con due proposte molto interessanti, nome in codice CV2 e CV3: uno scooterone dal taglio “adventure” e un tre ruote. Ad oggi il tre ruote sembra il maggiore indiziato per avere un seguito, accompagnato da altre nuove proposte che potrebbero addirittura annoverare uno scooter elettrico.

E GLI ALTRI? Un posto prenotato a Eicma 2018 ce l'ha il Peugeot Pulsion 125, che il Leone ha già mostrato al recente salone di Parigi e porterà in concessionaria nella primavera dell'anno prossimo declinato in due versioni: una più elegante (Allure) e una più sportiva (RS). Quanto a Yamaha, non sembrano attese novità sul fronte scooter, ma mai dire mai. Eicma, in fondo, è l'unico salone in cui vige ancora l'effetto sorpresa.