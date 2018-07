Autore:

Federico Maffioli

MOSSA FURBA Con il nuovo C 400 X, Bmw entra nel segmento degli scooter di media cilindrata, inserendo in gamma una motorizzazione che tanto piace al mercato italiano. Dati alla mano, infatti, nelle prime dieci posizioni dei modelli più venduti nel 2017 ci sono proprio ben quattro proposte di questa categoria. In più, grazie alla dotazione prevista per il suo 400, Bmw mette sul piatto anche una serie di gadget, tecnologici e non, che rendono questo scooter molto interessante.

COME I FRATELLI Dal fratello più grande C 600 Sport, l’ultimo nato nella famiglia dell’Elica eredita la soluzione del sistema Flexcase che aumenta lo spazio sottosella quando lo scooter è parcheggiato, realizzato in tela rinforzata in kevlar ed in grado di ospitare un casco integrale e un jet. Sempre come i fratelli maxi, il C400X è costruito sulla base di un telaio vero (c’è il tunnel centrale) e ha una forte attenzione per la sicurezza perché anche il più piccolo 400 è equipaggiato con il sistema di controllo di stabilità ASC ed ABS di ultima generazione. Come dire, più piccolo sì, ma grande nei contenuti!

X COME INCROCIO Nel suo nome c’è una X, lettera che solitamente si associa al mondo crossover. Infatti, guardando le sue caratteristiche, l’ultimo nato in famiglia è un prodotto che vuole unire due aspetti: la versatilità del mondo senza le marce e il piacere di guida delle moto. Insomma, da una parte spazio al confort ed alla praticità, dall’altra una ciclistica sana capace di non deludere in termini di divertimento e sportività quando si guida.

DI FAMIGLIA Anche sotto il profilo del design i richiami al mondo moto sono parecchi: dal parabrezza minimal al disegno dal profilo frontale, dal faro anteriore alla presa d’aria bipartita con la griglia del radiatore . Insomma, anche nel look questo prodotto è fortemente ispirato al mondo moto, nello specifico, quello prodotto dal marchio dell’Elica.

MONO Anche se si chiama C 400 X, il suo motore monocilidrico misura 350 cc ed è in grado di offrire 34 cv di potenza e 35 Nm come valore di coppia massima disponibile a quota 6.000 giri minuto, con oltre l’85% di coppia erogata già a quota 4.000 giri. Il suo cilindro è posizionato in orizzontale ed orientato in avanti, scelta voluta per abbassare il baricentro in favore di una maggior maneggevolezza. In più, questa unità è provvista di un albero di equilibratura controrotante (rispetto al movimento dell’albero a camme), per ridurre al minimo le vibrazioni tipiche di questo frazionamento. Schema classico, invece, per la trasmissione: CVT, ovvero a variazione continua di velocità.

INEDITO Sempre parlando di confort, sul C 400 X c’è un sistema inedito dedicato al fissaggio del forcellone al telaio (che sul c 400 X è stato ottimizzato in termini di rigidità), caratterizzato da un cuscinetto per smorzare le vibrazioni e massimizzare, di conseguenza, il confort di marcia quando si guida.

SCHEMA CLASSICO Dal punto di vista ciclistico il C400X, come abbiamo detto, è equipaggiato da un telaio vero con schema tubolare in acciaio nascosto dal generoso tunnel centrale, unito ad un forcella telescopica con steli da 35 mm ed un doppio ammortizzatore posteriore. Insomma, un classico di questo segmento in grado di garantire un alto confort di marcia in città ed un buon sostegno quando si sceglie di muoversi fuoriporta. Diverse le dimensioni delle sue ruote: anteriore da 15’’ e posteriore da 14’’, più piccola per aumentare lo spazio quando si usa il sistema Flexcase di cui parlavamo qui sopra.

PREMIUM Niente soluzioni classiche, invece, per quanto riguarda l’aspetto tecnologico di questo modello. Perché il C 400 X vanta soluzioni come luci full led o sistema keyless dedicato all’accensione, al bloccasterzo e all’apertura di tutti i suoi vani (sportello della benzina e sottosella inclusi). Non solo, perché sull’ultimo nato in famiglia Bmw è disponibile come optional, anche un display TFT da 6,5’’ capace di collegarsi con lo smartphone (tramite l’app gratuita Bmw Motorrad Connected App) via Bluethooth e di offrire tante informazioni riguardo al veicolo, il viaggio che stiamo facendo e, addirittura, alla navigazione. Tutto comandabile tramite una comoda ghiera posta sul lato sinistro del manubrio, un sistema già equipaggiato sulle moto Bmw, ma inedito per quanto riguarda il mondo scooter.

PREZZI Disponibile nella doppia colorazione Zenith Blue e Alpine White il nuovo Bmw C 400 X costa 6.950 Euro, primo tagliando incluso. Come da tradizione, anche sullo scooter di media cilindrata prodotto dalla Casa dell’Elica è possibile scegliere una lunga lista di accessori come la sella o le manopole riscaldabili, il parabrezza maggiorato, il sistema keyless o il bellissimo display TFT da 6,5’’ con Bmw motorrad Communication System e multi-controller.