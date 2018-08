Autore:

Danilo Chissalé

ERA WEB Si scaldano i motori in vista della 76° edizione dell’Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo e Accessori di Milano, meglio nota come EICMA. Come ogni anno, alla kermesse milanese, le case sfoggeranno le loro novità in vista della stagione motociclistica 2019. Quest’anno però è stata l’organizzazione a bruciare tutti sul tempo con una grossa novità: l’acquisto on-line dei biglietti a prezzi scontati.

COME ACQUISTARE Se avete già preso ferie per non perdervi nemmeno un centimetro quadrato della fiera e volete approfittare degli sconti dovete però affrettarvi, per promuovere quest’iniziativa in anteprima l’organizzazione ha fissato il prezzo dei biglietti a 16 euro ma solo fino al 30 settembre. Dal primo ottobre il prezzo dei biglietti acquistati su internet salirà a 19 euro, quattro in meno dei 23 del botteghino. I biglietti sono disponibili al link www.eicma.it/ticketshop oppure cliccando su "Acquista ora" direttamente dalla pagina Facebook ufficiale della manifestazione. Alle tariffe indicate sono aggiunti 1,50 euro di commissioni fisse.

SISTEMA VINCENTE L’altra grossa novità di quest’anno è il cambio al timone di EICMA, il nuovo Presidente Andrea Dell’Orto ha ben chiare le idee: “Siamo al lavoro perché l’edizione di quest’anno possa nuovamente lasciare un segno importante nel settore, vogliamo confermare il valore di questo appuntamento e ripagare le aspettative degli operatori e delle centinaia di migliaia di visitatori che ogni anno animano l’Esposizione”. In questo clima di cambiamento non cambia però la formula vincente di EICMA: 4 giorni di apertura al pubblico (8-11 novembre), spazi espositivi per le novità, aree ristoro, merchandising e, ovviamente, l’ampia area esterna per demo ride e stunt show.