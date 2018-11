Autore:

Marco Rocca

MEDIA ALL'AVVENTURA A Eicma 2018 BMW porta tante novità, una delle più appetitose è sicuramente la nuova BMW F 850 GS Adventure. La sua filosofia? Lo dice il nome stesso, come per la sorella più grande: ovvero abito più specialistico e una serie di dotazioni in chiave off-road. Vediamola nel dettaglio in questo video live da Eicma 2018.

IL TELAIO Riconfermato il motore bicilindrico parallelo, totalmente rinnovato rispetto alle vecchie GS, abbandona le sue origini Rotax e cresce fino a 853 cc di cilindrata, per poter sprigionare 95 cv e 92 Nm di coppia. Cambia invece il telaio a traliccio che per l'occasione è stato irrobustito e irrigidito per un comportamento ancora più preciso lontano dall'asfalto.

LE SOSPENSIONI Allo stesso modo il comparto sospensioni è stato modificato. La forcella da 43 mm ha un escursione di 23 cm mentre il mono posteriore di 21,5 cm, crescono inoltre l'interasse, l'avancorsa e l'angolo di sterzo.

AUTONOMIA Come riconoscerla? La F 850 Adventure sfoggia inedite barre paramatore e il serbatoio da ben 23 litri per 550 km di autonomia,stando a quanto afferma BMW. Anche il cupolino è stato rivisto nel design, ora più protettivo,senza dimenticare il catalogo degli accessori lungo come un vocabolario italiano/greco. Vero è, però, che la dotazione di serie è cresciuta a dismisura, in pieno stile con la nuova politica BMW che consegna ai propri clienti moto più sicure dotandole di serie di fanaleria totalmente Led (prima erano disponibili come optional) oltre all'ABS disinseribile ed ESC. Rimangono come optional le modalità Enduro Pro e Dynamic.

QUANDO E QUANTO Il grande quesito è: quanto costa? Il prezzo non è ancora stato dichiarato ma verosimilmente sarà attorno ai 13.500 euro, giustificati dall'aumento di accessori e dotazioni specialistiche. La data d'uscita non è ancora stata dichiarata, appena sarà resa ufficiale ve la comunicheremo.