Autore:

Danilo Chissalè

FERMENTO Nonostante la vetrina casalinga del Salone di Colonia, BMW si è tenuta nel taschino ben cinque novità per EICMA 2018. La star indiscussa sarà la supersportiva S 1000 RR pronta a dare battaglia alla Panigale V4 ma anche alla rinnovata Kawasaki ZX-10R. Al suo fianco ci saranno altre quattro novità, alcune top secret, altre facilmente intuibili e chiacchierate come la F 850 GS Adventure e lo scooter C 400 GT.

LA STAR Di lei sappiamo molto ma non tutto, la S 1000 RR arriverà con un motore dotato di albero controrotante e potenza superiore ai 200 cv, una nuova carenatura che abbandona gli stilemi tipici delle versioni precedenti e un sistema elettronico di gestione ancor più raffinato.

LE ALTRE Come detto al suo fianco è quasi certa la presenza di due modelli presentati allo scorso EICMA in versione inedita: la F 850 GS si farà più estrema in versione Adventure mentre lo scooter C 400 declinerà in versione GT, con dotazioni più turistiche. Poco si sa delle altre due novità al momento… Saranno modelli inediti o aggiornamenti di qualche modello presente al listino? Lo scopriremo solamente il 6 novembre all’apertura dei cancelli.