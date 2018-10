Autore:

Danilo Chissalè

BUON COMPLEANNO Fantic Motor, storico marchio italiano, festeggia quest’anno i 50 anni di attività. In occasione del party, i vertici della Casa Lombarda, ma di adozione veneta dopo l’acquisizione da parte di Venetwork, hanno annunciato l’arrivo a EICMA 2018 della prima moto elettrica di Fantic. Quale? Ovviamente la Caballero, modello iconico tornato alla ribalta dopo i fasti degli anni ’70.

IN CRESCITA, MA… Naturalmente sulle specifiche della futura Caballero vige il rigoroso silenzio, toccherà attendere il suo lancio ufficiale a novembre. Sul bilancio della Fantic invece si sa molto, l’azienda è in continua crescita con un fatturato triplicato negli ultimi tre anni. Una crescita che in Fantic prevedono in aumento anche per gli anni a venire, secondo le stime il fatturato per il 2019 crescerà fino a 40 milioni di euro. In questo clima di ottimismo una domanda però ci sorge spontanea, che fine ha fatto la Caballero 500 presentata l’anno scorso a EICMA? L’elettrica sarà più tempestiva o si farà attendere come la sorella a propulsione tradizionale?