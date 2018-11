Autore:

Marco Congiu

COMPLETA IL QUADRO Il nuovo BMW C 400 GT presentato a EICMA 2018 va a completare la famiglia di scooter di media cilindrata della casa di Monaco di Baviera. Dopo il C 600 e il C 650 GT, il 2017 ha visto l'arrivo del C 400 X, mentre il modello 2019 amplia ulteriormente l'offerta BMW in questo settore, con uno scooter che si propone come soluzione alternativa per i lunghi viaggi. PEr saperne di più, guarda il nostro video live da Eicma 2018.

VOLTI NOTI A spingere il nuovo C 400 GT troviamo una vecchia conoscenza: il monocilindrico da 34 CV associato alla trasmissione CVT, ovvero quanto già visto sul C 400 X qualche mese fa, a cui si abbinano ABS di serie e ASC. Il telaio a traliccio è in acciaio, mentre l'impianto frenante prevede un doppio freno a disco all'anteriore e disco singolo al posteriore.

CONNESSO E TECNOLOGICO La strumentazione del nuovo C 400 GT di BMW presentato a Eicma porta con sé tutto quello che offre la casa: schermo TFT da 6,5” e sistema BMW Motorrad Multi-Controller. A questo si aggiunge, di serie, il sistema keyless.

QUANDO ARRIVA Non abbiamo ancora informazioni sulla data d'uscita del BMW C 400 GT, mentre il prezzo non dovrebbe discostarsi troppo dai 6.950 euro del gemello C 400 X.