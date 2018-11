Autore:

Lorenzo Centenari

GRAN BEL FERRO Dedicato a chi è in buoni rapporti con la "famiglia Max", ma che non è del tutto soddisfatto fino a quando il proprio mezzo non si distingue dai suoi simili. Torna Yamaha X-Max Iron Max, edizione speciale tutta moda e individualità. Tre cilindrate, un solo pacchetto: l'etichetta Iron Max sale in sella sia a X-Max 400, sia ai fratellini X-Max 300 e X-Max 125. Eccoli a Eicma 2018, in tutta la loro contemporaneità stilistica.

VADO AL MAX Tra le caratteristiche estetiche di nuovo X-Max Iron Max, in primis lo speciale disegno della sella con schienalino passeggero integrato, insieme alle pedane pilota in alluminio. Altri dettagli a sigillo della qualità e l'esclusività dei dei 3 sport scooter giapponesi sono poi il profilo cromato del tachimetro e la lente fumé della luce posteriore. L'ampio ed ergonomico retroscudo è arricchito da inserti in pelle che regalano una sensazione di cura superiore, mentre l'elegante e sofisticata colorazione Sword Grey della carena è decorata con nuovi loghi, e che prestigio.

URBAN, SPORT O WINTER? Sempre ricca e in continua evoluzione la gamma di accessori originali dedicata, in più per il 2019 Yamaha ha pensato a una serie di pacchetti per facilitare ancor di più l'orientamento. L'Urban Pack prevede bauletto da 39 litri, imbottitura dello schienalino, schermo alto, portapacchi e borsa con scompartimenti separati. Sport Pack sinonimo invece di schermo sportivo, pedana, portatarga e cover in plastica. Non manca infine il Winter Pack: manopole riscaldate, display con indicazione della temperatura, coprigambe, caricabatteria. What else?