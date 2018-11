Autore:

Lorenzo Centenari

ANNIVERSARIO Uno scooter a tre ruote non fa più notizia, uno scooter con dash cam invece sì. A Eicma 2018, ecco il primo modello equipaggiato di doppia telecamera, una anteriore, una posteriore: è Peugeot Metropolis "120 ans", edizione limitata (a 120 esemplari) che commemora la distanza che separa il marchio del Leone dalla propria fondazione (1901). Già disponibile in concessionaria a un prezzo di 9.390 euro Iva inclusa. Un video per mostrarvelo in dettaglio.

UN SORRISO, PLEASE Peugeot Metropolis "120 ans" si fregia dunque del titolo di primo scooter equipaggiato di serie con doppia dash cam anteriore e posteriore, un accessorio al tempo stesso ludico e rassicurante. Oltre infatti a scattare foto durante la marcia (ma anche a registrare interi tratti del proprio percorso), in caso di incidente la visione di foto e video torna utile anche in caso di incidente: prove in più della propria innocenza non potranno che agevolare la prassi di rimborso da parte della compagnia assicurativa.

BLU PROFONDO La special edition di Peugeot Motocycles è per il resto il Metropolis di sempre, elegante e ricco di equipaggiamenti comfort. Come motore, lo stesso monocilindrico da 400 cc e 34 cv di potenza. A distinguere la versione celebrativa sono semmai l'esclusivo colore Dark Blue, tinta mutuata da nuova Peugeot 508, inoltre la pedana in alluminio, la sella specifica, lo schienalino assortito e il monogramma "120 ans" sulla carena. Uno scooter da collezione.