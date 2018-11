Autore:

Lorenzo Centenari

INTERVISTA COL CAMPIONE Novità di prodotto ma non solo, a Eicma 2018. Ampio spazio anche al motorsport, ed ecco che allo stand Triumph il pubblico può ammirare e toccare con mano il prototipo di Moto2 sviluppato dalla Casa inglese in esclusiva per Dorna in vista del Mondiale 2019. A illustrarci le caratteristiche, oltre che a parlarci del suo comportamento in pista, è nientemeno che James Toseland, ex pilota e campione Superbike, ora ambasciatore del marchio british. Fresco dei test effettuati a Silverstone, il nuovo motore ha più coppia e più potenza rispetto al propulsore Honda, è inoltre più compatto e più leggero. L'elettronica? MagnetiMarelli. Ma lasciamo che a raccontarci tutto sia un esperto. Video!