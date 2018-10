Autore:

IN SORDINA Triumph giocherà d'anticipo a EICMA 2018. Nessuna novità per il 2019 verrà svelata durante la kermesse milanese, agli avventori del Salone verrà data però la possibilità di vedere da vicino le novità presentate a Intermot 2018 (Street Twin e Street Scrambler) e la nuova Scrambler 1200, che vi presenteremo tra qualche giorno durante la conferenza biennale riservata agli investitori.

LA GAMMA CLASSIC La gamma classic si rinnoverà nelle sue entry level Street Twin e Street Scrambler. Per entrambe crescerà la potenza grazie al motore bicilindrico High Torque aggiornato. La Street Scrambler diventerà più specialistica mentre la Street Twin 2019 adotterà una taratura delle sospensioni che aumenterà il comfort.

L'INEDITA Tanta la curiosità attorno alla vera novità del 2019 di Triumph: la Scrambler 1200. Dai video teaser mostrati dalla Casa Madre ci aspettiamo una moto in grado di affrontare la strada liscia come l'impervia con una vagonata di stile British, tipico del marchio britannico. La scheda tecnica annovera componentistica premium come le sospensioni Ohlins e l'impianto frenante Brembo.

MONDO RACING Come ben saprete, Triumph dal prossimo anno diventerà fornitore unico di propulsori nel Campionato del Mondo Moto2. Anche se non parteciperà direttamente con un Team, Triumph ha approntato un prototipo che ha fatto da banco prova per i motori che affronteranno il prossimo campionato, anche'esso sarà disponibile allo stand... magari in veste di trampolino per la prossima Triumph Daytona 765.