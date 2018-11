Autore:

Lorenzo Centenari

BRITISH PRIDE Viene in mente una bevanda vitaminica, in realtà Triumph Bonneville T120 Ace prende il nome dal leggendario Ace Cafè di Londra, mecca spirituale dei motociclisti di Sua Maestà. A Eicma 2018, ecco una deliziosa serie limitata (1.300 esemplari) in omaggio alle Café Racer della prima ora. Guarda il video live dal Salone.

COPPIA MONSTRE La base di partenza è Bonneville T120 Black, ovvero: motore bicilindrico parallelo 1200 cc High Torque (erogazione di coppia esaltante e un picco massimo di 105 Nm a 3100 giri/min), ciclistica e sospensioni riviste nel setting, stile ispirato alla mitica Bonneville del ’59.

PERSONALITÀ Nuova Triumph Bonneville T120 Ace si distingue per la colorazione Matt Storm Grey con striscia a contrasto Ace Cafe, le grafiche personalizzate "Head down – Hold on" sul serbatoio, inoltre i fregi motore e coperchi aspirazione neri, la sella nera a coste con cuciture, il kit parafango e portatarga minimal montato di serie, gli indicatori di direzione Bullet a LED con lenti trasparenti e l'autentico stemma “4 Bar” sul serbatoio.

IL SIGILLO Solo 1.300 esemplari in tutti il mondo, dunque, per l'ennesima Bonneville da collezione. Ogni moto sarà numerata e consegnata con un certificate firmato da Nick Bloor e dal direttore dell’Ace Cafe Mark Wilsmore in persona.