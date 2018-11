Autore:

PRESENTAZIONI UFFICIALI Eicma 2018 per Suzuki non è solo il gradito ritorno della Katana, a Milano presentata in versione nera e accessoriata Rizoma, ma anche l'occasione per presentare ufficialmente al pubblico e nella fattispecie al primo acquirente la super sportiva race replica Ryuyo. La GSX-R1000R pronto pista è un idea orogliosamente italiana sviluppata da Suzuki Italia per gli amanti dei circuiti che possono trovare in lei una moto pronta per scendere in pista, senza la necessità di ulteriori modifiche.

IL SUO PANE Il primo acquirente è Francesco Piersanti, appassionato pilota, che correrà come Wild Card alcune tappe della Coppa Italia proprio in sella alla sua Ryuyo fiammante. La consegna delle chiavi, seppur solo virtuale poiché la Ryuyo ha un cablaggio racing che non prevede blocchetti e chiavi, è avvenuta lo scorso venerdì direttamente dalle mani di Gabriele Caré (Coordinatore Ufficio Marketing) e Federico Macario (Product Specialist).

COME AVERNE UNA Francesco è solo il primo dei tanti acquirenti che credono nelle potenzialità della Ryuyo e del progetto di Suzuki Italia. Delle 20 moto prodotte gran parte sono state vendute (una proprio mentre la stavamo testando per voi al Mugello) ma c'è ancora la possibilità di accaparrarsene una andando sul sito internet dedicato (oppure cliccando qui). Considerando il prezzo vantaggioso di 29.990 è prevedibile che la Ryuyo sarà presto sold out dunque affrettatevi.