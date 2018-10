Autore:

Matteo Gallucci

PLURALITÀ DI DIVERTIMENTO Suzuki pensa proprio a tutto e a tutti. A EICMA 2018 viene presentata la Suzuki GSX-S750 depotenziata a 35 kW perfetta per chi possiede solo la patente A2. La diretta discendente della GSX-R750 in questa versione è perfetta per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle naked, grazie ad una ciclistica semplice quanto efficace e ad un'erogazione piena ma progressima. Le dimensioni compatte aiutano anche chi è alle prime armi e in sella alla Suzuki GSX-S750 35kW si riesce a raggiungere subito il giusto equilibrio e feeling di guida a qualsiasi andatura.

SEMPRE SICURA Il design si rifà direttamente alla sorella maggiore GSX-S1000, da cui eredita lo stile muscoloso e la ricca strumentazione digitale. La sella è sottile per aiutare il conducente a mantenere una posizione di guida corretta e facilitare l'appoggio di entrambi i piedi a terra. Sempre a favore della massima sicurezza il controllo elettronico di trazione è regolabile su tre livelli: la Modalità 1 è dedicata alla velocità ed agisce con un intervento minimo, la Modalità 2 invece offre l'equilibrio ideale per condizioni stradali standard come asfalto asciutto e bel tempo mentre la Modalità 3 infine garantisce il massimo controllo della trazione quando si guida in condizioni precario, molto utile d'inverno o con la pioggia. Il pieno controllo della moto lo si ha anche grazie al sistema "Low RPM Assist" che evita lo spegnimento improvviso del motore alzando automaticamente il minimo non appena la leva frizione viene rilasciata. Così quando si viaggia anche a bassi giri motore utilizzando la frizione nel traffico cittadino lo spegnimento del motore viene scongiurato. Insomma la GSX-S750 35kW che troverete allo stand Suzuki di EICMA 2018 è la moto giusta per iniziare a prendere confidenza con il mondo delle due ruote in piena sicurezza.