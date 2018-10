Autore:

Luca Cereda

ECCOLA Con un video teaser Suzuki ci dà appuntamento a Eicma 2018 svelandoci una delle sue novità per il 2019, che va ad aggiungersi alla Ryuyo e alla Suzuki Katana già presentata a Intermot 2018.

DA SCOPRIRE Basta cliccare per intuire di che cosa stiamo parlando. Ovvero di una Suzuki Katana special, dalla livrea nera e altri dettagli differenti dalla Katana di Colonia realizzata sulla base della GSX-S 1000. Il video, però, non lascia intravedere proprio tutto. Non sappiamo, ad esempio, se questa variante sul tema preveda anche uno scarico aftermarket e eventuali modifiche tecniche. O magari, addirittura, un motore di cilindrata più piccola. Alle 9.30 di martedì 6 ottobre (orario della conferenza stampa allo stand Suzuki) scopriremo tutto.

SUPER GIXXER Sullo stand della casa di Hammamatsu ci sarà, oltre alla nuova Katana, la Suzuki GSX-R 1000R Ryuyo che noi di MotorBox abbiamo appena provato al Mugello. Per il grande pubblico, invece, sarà l'occasione di un primo avvicinamento a questa versione pronto-pista della Gixxer, forte di 212 cv di potenza per 168 kg di peso, una ciclistica corsaiola e componentistica racing. Ovviamente, anche il prezzo è per chi fa sul serio: 29.990 euro.