Autore:

Emanuele Colombo

BELVA DA PISTA Siamo stati i primi a darvi informazioni complete, precise e in anteprima sulla nuovissima moto da pista derivata dalla Suzuki GSX-R1000R ed eccoci qui a mostrarvela in veste ufficiale. Forte di 212 CV di potenza per 168 kg di peso, la racer che la casa di Hamamatsu ha allestito per piloti che vogliono sentirsi professionisti, o che sognano di diventarlo, sarà prodotta in appena 20 esemplari e venduta al prezzo di 29.990 euro: 10 euro in meno di quanto vi avevamo anticipato.

SI PRENOTA ONLINE Per averla, quindi, bisognerà essere veloci: le prenotazioni, da effettuarsi rigorosamente sul minisito dedicato shop.suzuki.it/moto/ryuyo, si apriranno sabato 10 novembre 2018 dopo l'annuncio ufficiale al salone di Milano EICMA 2018. In seguito, l'acquisto potrà essere finalizzato presso alcuni concessionari selezionati (maggiori informazioni su moto.suzuki.it o all'indirizzo email ryuyo@suzuki.it).

IN SINTESI Come in parte vi avevamo anticipato, la GSX-R1000R speciale per l'uso in pista ha una componentistica rivoluzionata, pescando dai listini dei migliori fornitori. Yoshimura firma l’elettronica e lo scarico, Öhlins impreziosisce la ciclistica e Brembo, ovviamente, provvede all'impianto frenante. Le gomme sono Dunlop, i lubrificanti Motul, Extreme Components fornisce le carene in carbonio e tanti altri particolari, mentre la concessionaria Burani Moto ha curato lo sviluppo e il collaudo del veicolo. Completano la rosa dei fornitori Bonamici Racing, Euro Racing, DID e K&N.

PERCHÉ SI CHIAMA COSÌ Battezzata con il nome della pista che fin dagli anni 50 ospita i collaudi di tutte le moto Suzuki, e che riproduce il tracciato Mountain Circuit dell’Isola di Man, la Suzuki Ryuyo è una moto da competizione fatta e finita. A difesa del motore, la nuova Suzuki monta protezioni in Ergal ricavate dal pieno, di efficacia verificata con appositi crash test. Lo scarico completo Yoshimura R-11 SQ Racing Full Titanium 4-in-1 consente un risparmio di 5,9 kg rispetto all'impianto standard.

CENTRALINA RACING Lo scarico, in abbinamento con la centralina racing Yoshimura EM-PRO permette di guadagnare 10 CV di potenza per raggiungere valori di picco di 212 CV a 12.900 giri e 125 Nm di coppia a 10.300 giri. Oltre alla gestione completa del motore, la centralina Yoshimura EM-PRO consente di registrare due mappe completamente personalizzate, regolare il freno motore su 3 livelli e impostare il pit limiter. Il cablaggio racing Yoshimura sostituisce quello originale, in seguito all'eliminazione di luci, frecce e clacson.

FANNO LA LORO PARTE Complici nell'incremento di potenza sono il filtro dell’aria racing K&N e il lubrificante Motul 300V2 10W50. Il primo è realizzato in tessuto in cotone a doppio strato ed è in grado di far arrivare al motore fino al 20% di aria in più rispetto a un filtro aria standard. Il secondo è a base organica, messo a punto per esaltare la potenza ai regimi più elevati e la coppia ai bassi: realizzato con basi rinnovabili e un limitato impiego di materie prime di origine fossile il Motul 300V2 ha anche un ridotto impatto ambientale, il che non guasta mai.

GAS RAPIDO REGOLABILE Euro Racing firma il comando Gas Rapido EVO3, realizzato in lega d’alluminio lavorata dal pieno. Permette di personalizzare la risposta tramite tre ghiere di diverso diametro: una piccola (nera), offre una sensibilità identica a quella dei comandi originali; una media (argento), realizza un comando semi-rapido; una grande (oro), concede la massima reattività per l'impiego prettamente agonistico. DID 520 ERV 3 è invece la trasmissione racing, derivata dall’esperienza del marchio nei campionati del mondo MotoGP e SBK.

CICLISTICA OHLINS Messa a punto da Andreani, un nome che non ha bisogno di presentazioni, la ciclistica della Suzuki GSX-R1000R allestita per l'uso in pista sfrutta componentistica Öhlins. Il monoammortizzatore è un Öhlins TTX GP, mentre nella forcella ci sono ora cartucce Öhlins NIX30, in cui lo smorzamento della compressione avviene nello stelo di sinistra mentre il destro lavora sullo smorzamento in estensione. Questa soluzione consente di avere tutte le regolazioni posizionate nella parte superiore della forcella, insieme ai rgistri per il precarico della molla.

CUCITA ADDOSSO DA ANDREANI Della stessa marca è anche l'ammortizzatore di sterzo Öhlins SD030, dalle ampie possibilità di regolazione. Per assecondare le esigenze individuali degli acquirenti, Andreani fornirà un set-up personalizzato ai clienti Ryuyo, accordando la ciclistica al peso e allo stile di guida del pilota.

GOMMA INEDITA... Anche le gomme sono speciali: l'anterioreè il nuovo Dunlop KR109, che fa coppia con il posteriore Dunlop KR108 (nelle misure 125/80 -17 e 205/60 -17). Non ancora in commercio, questo pneumatico è stato finora utilizzato solo in alcuni campionati nazionali e la Suzuki Ryuyo è la prima moto di serie al mondo ad esserne equipaggiata.

...POMPA INEDITA Un’altra anteprima mondiale per una moto di serie è la pompa freno radiale Brembo RCS Corsa Corta, dotata di registro della corsa a vuoto. L'attacco della frenata si regola così su tre livelli: la posizione R (Race) minimizza la precorsa per la massima reattività del comando; la posizione S (Sport) offre un feeling intermedio, mentrela posizione N (Normal) aumenta modulabilità e dolcezza dell'intervento.

FRENATA REGOLABILE Il registro della corsa a vuoto si aggiunge alle regolazioni della distanza della leva dal manubrio – che si effettua tramite un controllo remoto sul semimanubrio sinistro – e dell'interasse della pompa: il noto sistema RCS (Ratio Click System) offre due differenti posizioni, 18 mm per aumentare la modulabilità e 20 mm per la massima prontezza dell’impianto.

PASTIGLIE DA SUPERBIKE... E per una frenata davvero super, le pastiglie sono esattamente le stesse utilizzate dai team del Mondiale SBK: le Z04. Offrono la massima resistenza all'effetto fading in combinazione con i dissipatori di calore per pinze freno di Extreme Components, che abbassano annche di 20 gradi la temperatura di esercizio delle pinze e dell'olio freni.

...SEMIMANUBRI DA MOTOGP Completano la dotazione i semimanubri GP, utilizzati anche in MotoGP e Moto2, pedane GP Evo di Extreme Components, protezione della leva del freno in alluminio utilizzata nel mondiale SBK e protezioni del telaio in kevlar. Bellissima la piastra di sterzo superiore realizzata da Bonamici Racing, che migliora la rigidità e la stabilità della moto, assicurando maggiore feeling nei cambi di direzione.

